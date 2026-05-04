19-годишен младеж от Благоевград е задържан от полицейски служители след сигнал за увреждане на автомобили в ж.к. "Еленово“ в града. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

Сигналът е получен за инцидент, станал около 23:10 часа на 2 май, когато лице е увреждало леки автомобили, паркирани в квартала.

По данни на полицията младежът е повредил предните панорамни стъкла на два автомобила, както и по едно странично огледало на други три коли. Увреден е и ветробран над задна врата на още един лек автомобил.

По случая е образувано досъдебно производство.