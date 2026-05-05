Българите очакват бързи действия и сме готови. Ще има правителство до края на седмицата, в близките дни ще направим графиците и в петък ще има ново правителство. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев след консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репорте на ФОКУС.

Кутев посочи какви са основните им цели - борбата със завладяната държава и корупцията, бюджетът, цените и икономическите въздейтвия върху инфлацията.

"Работим по основните направления и това, което очаквате от нас е динамична и бърза работа в интерес на хората и издигане на държавността", подчерта Антон Кутев.