52-рото Народно събрание официално започна своята редовна работа с първото си пленарно заседание. В залата се регистрираха 210 народни представители, които веднага поставиха обсъждането и гласуването на държавния бюджет като свой водещ приоритет.

Програмата за деня предвижда ключово изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той трябва да запознае депутатите с актуалната картина на държавните финанси, състоянието на фискалния резерв и готовността на хазната за текущи и капиталови разплащания.

В 17:00 ч. днес се очаква президентът да връчи първия мандат за съставяне на редовно правителство на най-голямата политическа сила в новия парламент - "Прогресивна България".