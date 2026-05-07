Двудневна празнична програма с културни събития, шествия и музикални концерти, организира Община Благоевград по повод 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на Благоевград.

Тържествата ще започват още на 23 май с традиционна Обща художествена изложба, която се провежда повече от 40 години и представя най-добрите постижения на автори от Благоевград и региона. Празничната вечер продължава с концерт на пл. "Македония“.

На 24 май Благоевград ще посрещне празника с тържествен ритуал пред паметника на Светите братя, шествие на училищата, концерт на школи и танцови формации, дефиле на абитуриентите и голям вечерен концерт на пл. "Македония“.

Община Благоевград кани жителите и гостите на града да станат част от честванията, които обединяват поколенията около силата на словото, знанието и културата.

Публикуваме пълната програма на събитията:

ПРОГРАМА

23 май (събота)

- 18:00 ч. - Откриване на Обща художествена изложба

Градска художествена галерия

- 20:00 ч. - Концерт на MARIANOFF, EVA LEA, FYRE

Площад "Македония“

24 май (неделя)

- 10:00 - Изнесена библиотека - всеки ще има възможност да си извади безплатна читателска карта за Регионалната библиотека "Димитър Талев“ - Благоевград.

Градска градина

- 11:00 ч. - Тържествен ритуал по полагане на цветя пред паметника на Светите братя.

пред НХГ "Св. св. Кирил и Методий“

- 11:15 ч. - Празнично шествие на училищата на община Благоевград до площад "Македония"

- 11:30 ч. - Празничен концерт на децата на Благоевград

Площад "Македония“

- 18:30 ч. - Шествие на абитуриенти от Благоевград

Площад "Георги Измирлиев“

- 20:00 ч. - Концерт на Вениамин, Елизабет и Тома

Площад "Македония“