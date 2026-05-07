Облачно време днес в Благоевград.Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и следобед на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22° и 27°, по Черноморието: между 12° и 16°, в София - около 22°, пише НИМХ.

Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17°, на 2000 метра - около 9°.

Над Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 16°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.