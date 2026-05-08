През 2026 година общо 335 зрелостници от община Кюстендил ще затворят една от най-красивите страници в живота си – училищните години, изпълнени с приятелства, мечти и незабравими спомени. Пред тях стои ново начало и нови пътища, които чакат да бъдат извървени. От Община Кюстендил съобщиха за ФОКУС, че за трета поредна година изпращането на абитуриентите в истински празник на младостта, красотата и надеждата.

Централният площад "Велбъжд“ ще се изпълни с емоция, музика и светлина, а зрелостниците ще преминат по червен килим под празнично украсени арки, посрещнати с аплодисменти и усмивки от своите родители, близки и съграждани. Всяка крачка по червения килим ще бъде символ на пътя към бъдещето, а за запечатване на тези вълнуващи моменти ще бъде обособена и специална рамка за снимки. Тази красива инициатива вече се е превърнала в традиция, която обединява поколенията и превръща целия град в сцена на споделената гордост.

Празничната програма и дефилетата започват на 23 май, когато по червения килим ще преминат зрелостниците от ЕГ "Д-р Петър Берон“. На следващия ден, 24 май, празникът продължава с випуска на ПГИМ "Йордан Захариев“. На 25 май пред обществеността ще се представят абитуриентите от СУ "Васил Левски“ и ПГТ "Н. Й. Вапцаров“, а финалът на тържествените дефилета ще бъде поставен на 26 май от възпитаниците на ПМГ "Проф. Емануил Иванов“.

Във всеки от празничните дни дефилетата по червения килим ще започват в 18:30 часа, а официалната церемония на сцената при Арката ще стартира в 19:20 часа. Община Кюстендил пожелава на всички зрелостници здраве, смелост и вдъхновение, като ги призовава да вярват в себе си и винаги да носят Кюстендил в сърцето си. Всички жители и гости на града са поканени да станат част от тези вълнуващи мигове и да изпратят с достойнство своите пораснали деца.