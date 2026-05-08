Богата палитра от разнообразни събития ще радва жителите и гостите на Благоевград от днес до неделя, съобщиха от Общината.

В 17:00 часа предстои официалното откриване на "Занаят фест", който ще представи работата на майстори занаятчии от цяла България и богата фолклорна програма. Фестивалът продължава до 10 май.

Утре след 9:00 часа на площад "Георги Измирлиев" ще започне разполагането на над 250 ретро автомобила, които ще превърнат пространството в открит музей.

В 12:00 часа на 9 май на площад "Георги Измирлиев" ще бъде отбелязан и Денят на Европа.