С две концертни вечери на открито Благоевград ще отбележи своя празник, съобщиха от Общината. Шест популярни български изпълнители ще се качат на сцената под открито небе на 23 и 24 май, за да зарадват жителите и гостите на града.

Голямата сцена в града се мести на площад "Македония", а на 23 май на нея се качват едни от най-талантливите млади изпълнители - MARIANOFF, EVA LEA и FYRE.

На 24 май за празника на Благоевград пристигат и популярните Вениамин, Елизабет и Тома, които покориха българските и телевизионни сцени с гласовете си.

Концертите са с начален час - 20:00 часа и обещават много любима музика и емоции.