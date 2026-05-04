Въпреки, че вече настъпи месец май, той ни изненада с необичайно ниски температури и дори сняг. Опасно ниски минимални температури бяха отчетени и през изминалата нощ, съобщават от Meteo Bulgaria.

Много ниски температури са регистринани най-вече по високите полета на запад и югозапад - в Драгоман почти минус 5°С, а в Кюстендил минус 2°С, София и Благоевград минус 1°С.

На връх Мусала са измерени - 12.7 °С.