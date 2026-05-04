В Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград започнаха репетициите за зрелищния спектакъл "Карнавал на огъня“, съобщиха от културния институт. След проведения вътрешен кастинг в Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград вече текат активни репетиции за проект "Карнавал на огъня“, който се реализира в партньорство с Театъра на огъня и сенките Fireter.

Под ръководството на Пламен Иванов – режисьор на спектакъла и ръководител на уъркшоп-лабораторията – избраните участници от трупата на театъра преминават през интензивен творчески процес, в който се срещат физически театър, работа с тяло и ритъм, улично атракционно изкуство, кокили, огнени елементи и акробатични техники.

В репетициите участват и децата от Театралната школа към Драматичен театър "Никола Вапцаров" - Благоевград с ръководител Теодор Куков. За младите артисти това е ценна възможност да бъдат част от професионален сценичен процес и да развиват уменията си в нова, динамична среда – извън рамките на традиционната театрална сцена.

"Карнавал на огъня“ е проект, който извежда театъра в градското пространство и превръща улицата в сцена за среща между актьори, огън, движение, музика и публика. Спектакълът ще съчетае зрелищност, енергия и живо присъствие, като разшири границите на сценичното изкуство и ще достигне до нови публики.

Предстои период на усилена подготовка, творчески експерименти и изграждане на спектакъл, който ще бъде представен в Благоевград, Симитли и Гоце Делчев.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria по програма "Създаване и/или разпространение – малки проекти“ 2025.