Община Благоевград разширява подкрепата си за местните семейства, като още осем двойки с репродуктивни проблеми ще получат финансова помощ. Решението беше гласувано от Общинския съвет, а всеки от одобрените кандидати ще разполага с 2045 евро за процедури по асистирана репродукция. Мярката е част от последователната политика на местната власт в подкрепа на демографското развитие.
Предложението на кмета Методи Байкушев за осигуряване на средствата бе гласувано и прието по време на заседание на Общински съвет – Благоевград.
От началото на 2026 г. са подпомогнати още 7 двойки, като към този момент стават общо 15.
Общият размер на средствата, предвидени за финансиране на инвитро процедури през настоящата година или до приемането на новия общински бюджет, е 61 355 евро. Сумата е равностойна на заложената в бюджета за предходната година, което гарантира устойчивост на общинската политика в подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения.
Инициативата е част от последователните усилия на общинското ръководство за насърчаване на младите семейства и за създаване на по-добри условия за отглеждане на деца в Благоевград. Програмата продължава да дава реален шанс на семейства, които срещат трудности по пътя към родителството.
