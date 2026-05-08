Двама водачи, управлявали автомобили след употреба на алкохол, са установени при полицейски проверки в Благоевградска област през изминалото денонощие, съобщиха от ОДМВР – Благоевград.
На 7 май около 08:25 часа в село Гърмен полицейски служители спрели за проверка лек автомобил "Ауди“, управляван от 50-годишен мъж от Гоце Делчев. При извършената проба с техническо средство е установено, че водачът е шофирал с 1,28 промила алкохол в издишания въздух.
По-късно същия ден – около 15:50 часа, на улица "Места“ в Якоруда, служители на РУ-Разлог проверили лек автомобил "БМВ“. Тестът за алкохол на 28-годишния водач от града отчел 1,80 промила.
Двамата мъже са задържани за срок до 24 часа със заповед за полицейско задържане. По случаите са образувани досъдебни производства.
