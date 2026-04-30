Пътен инцидент е станал в Благоевград около 14:00 часа днес. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Благоевград.

По информация от полицията, лек автомобил е блъснал жена на пешеходна пътека на улица "Владо Черноземски".

Пострадалата, която по първоначални данни е полицай, е с леки наранявания. Пробите за алкохол и наркотици на водача, направени с технически средства, са отрицателни.