Пътен инцидент е станал в Благоевград около 14:00 часа днес. Това съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР - Благоевград.
По информация от полицията, лек автомобил е блъснал жена на пешеходна пътека на улица "Владо Черноземски".
Пострадалата, която по първоначални данни е полицай, е с леки наранявания. Пробите за алкохол и наркотици на водача, направени с технически средства, са отрицателни.
