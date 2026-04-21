След разследване на Окръжна прокуратура – Благоевград, на съд отива бивш финансов ръководител на благоевградска болница, обвинен в присвояването на 232 701,26 лева. Според събраните доказателства, в периода 2019 – 2021 г. Г.К. системно е източвал средства от банковите сметки на болницата, манипулирайки счетоводната документация. Действията му не само са оставили болницата без критични ресурси, но и са генерирали над 80 000 лева неустойки към доставчици, което поставя под въпрос нормалното функциониране на лечебното заведение.“

Схемата, включвала пренасочване на средства към взаимноспомагателна каса и прикриване на лични разходи като доставки за болницата, е довела и до натрупване на огромни дългове към контрагенти, пише Blagoevgrad24.bg, позовавайки се на информация от Окръжната прокуратура.

Присвояването на парите е извършвано от обвиняемия посредством неправомерно нареждане на суми по електронен път от банковата сметка на лечебното заведение към сметката на Взаимно спомагателна каса на болницата и последващото им теглене на каса. За целта Г.К. съставял преводни нареждания с основания "членски внос и заеми“, а счетоводно в програмата осчетоводял паричните средства като плащане на задължения към различни доставчици и разходи. Действайки по този начин, обвиняемият прикривал неправомерното прехвърляне и теглене на паричните суми.

В някои от случаите Г.К. не заприходявал към активите на болницата получените и платени вещи от различни доставчици (медикаменти, медицински консумативи, телевизор), неправомерно нареждал средства от банковата сметка на дружеството на физическо лице за погасяване на свой личен заем и не представял разходно-оправдателни документи за получен служебен аванс.

Вследствие на действията му били засегнати доставчиците на болничното заведение, поради отклоняването на средствата, които следвало да се заплащат по договорите. Това довело до натрупване на лихви и неустойки към тях за сумата от 82 630,79 лева.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.