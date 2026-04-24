Масово сбиване в кюстендилския квартал "Изток“ вдигна полицията на крак минути преди полунощ. За ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че сигналът за инцидента е постъпил чрез телефон 112.

Пристигналите на място полицейски екипи са успели своевременно да потушат конфликта и да възстановят реда в квартала. При операцията са задържани четирима от най-активните участници в сбиването, които са на възраст между 27 и 39 години.

В резултат на сблъсъка са нанесени леки телесни повреди на един от участниците в боя, както и на полицейски служител при изпълнение на служебните му задължения. По случая вече е образувано досъдебно производство в Районното управление в Кюстендил. За инцидента е уведомен дежурен прокурор, като работата по изясняване на причините за масовото сбиване продължава.