В следобедните часове на 29 март на тел.112, от жителка на град Разлог е съобщено, че е намерено мъртво куче в района на местността "Св. Варвара“, землището на село Елешница, община Разлог.За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.Работата по установяване на точните причини за смъртта на животното продължава.