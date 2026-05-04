123-годишнина от смъртта на великия български революционер Гоце Делчев беше отбелязана в Благоевград с церемония по поднасяне на цветя, предаде репортер на ФОКУС.
Събитието се състоя пред паметника на идеолога и водач на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, който е разположен на площад "Македония“.
Цветя в знак на признателност и преклонение пред неговото дело положиха зам.-кметът Ася Иванова, народни представители от "Прогресивна България“ и "Продължаваме промяната“, областният управител Николай Куколев, председателят на Общински съвет Антоанета Богданова, военни, представители на образователни и културни институции, общественици и граждани.
Роден в Кукуш през 1872 година, Гоце Делчев остава в националната памет като символ на безстрашие, родолюбие и себеотрицание. Благодарение на неговата всеотдайност и лидерство Вътрешната македоно-одринска революционна организация се утвърждава като силна и добре организирана структура, развиваща активна дейност в борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия.
Гоце Делчев загива през 1903 година край село Баница в сражение с османски части, но неговото дело, идеали и саможертва продължават да вдъхновяват поколения българи.
Благоевград е неразривно свързан с неговата съдба. В двора на църквата "Въведение Богородично“ се намира мемориалът на Делчевия род, където са положени костите на негови сродници.
