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Влади Златинов наказа Царско село
Автор: Стойчо Генов 16:14 / 22.01.2021Коментари (0)18
© ФК Пирин
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Пирин спечели втората си контрола от зимната подготовка, след като надделя над Царско село с 1:0 на стадион “Христо Ботев" в Благоевград. Единственото попадение бе дело на ветерана Владислав Златинов в 42-ата минута.

Атаката стартира с центриране на Преслав Йорданов, топката стигна до Иван Тасев, който стреля, но топката се отби в гредата. Последва пас на Краси Станоев към Гощелиани, който намери близо до голлинията Владислав Златинов и той не сгреши.

Бившият футболист на Левски Орлин Старокин, който преди няколко дни подписа с Пирин, не взе участие в срещата. Отъстваха също така Станислав Манолев поради контузия и Джойн Аийна поради заболяване. Мениджърът Уорън Фийни отново заложи на две различни единайсеторки във всяко едно от двете полувремена.

През второто полувреме мачът премина равностойно, като и двата отбора имаха положения за гол.

ПИРИН (БЛАГОЕВГРАД) 1:0 ЦАРСКО СЕЛО 1:0 Златинов (42)

Пирин (Благоевград) 1-во полувреме: Димитър Шейтанов, Юлиян Попев, Николай Бодуров, Стилиян Николов, Ивайло Тодоров, 26. Иван Тасев, Красимир Станоев, Вергил Янев, Гурам Гощелиан, Владислав Златинов, Преслав Йорданов

Пирин (Благоевград) 2-ро полувреме: Петров, Исуф, Дюгеров, Митев, Бастунов, Хендерсън, Бенгюзов, Либяховски, Антон Карачанаков, Гущеров, Георгиев

Стартов състав на Царско село: Джони Пласид, Ивайло Марков, Реян Даскалов, Мартин Кавдански, Иван Бандаловски, Лъчезар Балтанов, Дилан Мартенс, Андерсон, Стефан Христов, Димитър Костадинов, Ренато Зико
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