В месеца на просветата и културата за четиринадесетата поредна година образованието в Благоевград се обединява в своята "Панорама на училищата". Това съобщиха от Община Благоевград.

На 14 май площад "Македония" събира всички училища от общината, за да покажат своите най-интересни проекти и постижения, както и да разкажат повече за приема на ученици за предстоящата нова учебна година.

Всяко дете и родител ще може отблизо да се запознае с дейността на образователните заведения и да направи информиран избор за бъдещето си обучение.

Инициативата се организира от Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.