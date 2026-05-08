В месеца на просветата и културата за четиринадесетата поредна година образованието в Благоевград се обединява в своята "Панорама на училищата". Това съобщиха от Община Благоевград.
На 14 май площад "Македония" събира всички училища от общината, за да покажат своите най-интересни проекти и постижения, както и да разкажат повече за приема на ученици за предстоящата нова учебна година.
Всяко дете и родител ще може отблизо да се запознае с дейността на образователните заведения и да направи информиран избор за бъдещето си обучение.
Инициативата се организира от Община Благоевград и Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
