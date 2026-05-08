Настоящата нестабилност в Близкия изток и нестабилността на световните енергийни пазари засилват аргументите за ускоряване на отказа от изкопаеми горива в автомобилния транспорт. Затова и необходимостта от технологично неутрална политическа рамка, която прави автомобилния транспорт с нулеви емисии най-привлекателния и икономически жизнеспособен вариант за потребителите и бизнеса, е все по-голяма, смятат от Асоциацията на европейските производители на автомобили.

"Технологично неутралната стратегия за декарбонизация, която обхваща електрификацията и включва възобновяеми горива, е от съществено значение. Тя е ключова за запазване на устойчивостта на Европа, защитата на потребителите от ценови и доставки шокове и за осъществяване на успешен преход към климатично неутрална мобилност", заявява Зигрид де Врис, генерален директор на Асоциацията, цитиран от ФОКУС.

Настоящата криза подчертава необходимостта от конкретни политически действия в две области:

Токът да бъде най-достъпният източник на енергия

Първо, политиците трябва да изпратят ясен сигнал, че електричеството трябва да се превърне в най-достъпния източник на енергия и да го подкрепят с реални действия. Това изисква намаляване на цената на електроенергията, използвана за зареждане на превозни средства. Директивата на ЕС за данъчно облагане на енергията и националните данъци и такси върху енергията трябва да отразяват това. Поддържането на достъпни и предвидими цени на електроенергията е ключово за насочване на гражданите и бизнеса към избор на транспорт с нулеви емисии.

Стимулиране на възобновяемите горива

Второ, тази криза подчертава необходимостта от стимулиране на възобновяемите горива. Много от обявените краткосрочни мерки за понижаване на цените на горивата не правят разлика между горивата въз основа на тяхното въглеродно съдържание. Вместо това, тези мерки биха могли да комбинират облекчения за потребителите с намаления на емисиите на CO2: колкото по-висок е делът на възобновяемите горива в микса, толкова по-силно трябва да бъде облекчението на цените на бензиностанциите.

Влияние на петролната криза върху автомобилния пазар

Настоящата петролна криза започва да влияе на части от пазара на автомобили. В някои страни търсенето на употребявани електрически превозни средства (BEV) се е увеличило в отговор на покачващите се цени на горивата. Все още е твърде рано обаче да се каже с висока степен на сигурност, че петролната криза е довела до увеличени регистрации на нови електрически превозни средства. Последният растеж на пазара на нови BEV до голяма степен отразява националните данъчни облекчения и схеми за стимулиране, въведени преди кризата. Последните тримесечни данни за регистрацията на нови превозни средства можете да намерите тук .

Европейските производители на автомобили са изцяло ангажирани с декарбонизацията. Компаниите-членки на Асоциацията на европейските производители на автомобили вече предлагат над 250 модела електрифицирани коли и 50 модела ванове, 50 модела камиони с нулеви емисии и 25 модела автобуси.