Гърция ще претърпи големи транспортни смущения днес, тъй като синдикатите свикаха стачки за отбелязване на 1 май, които ще отменят всички фериботи и влакове, както и повечето услуги на обществения транспорт в Атина.

ФОКУС вече ви предупреди за това и посъветва да преосмислите тръгването към южната ни съседка. Препоръчваме пътуващите с морски транспорт да следят актуалната информация в официалните сайтове на съответните оператори.

МВнР също уведоми, че поради обявената стачка в Гърция на 1 май 2026 г., движението на фериботите и товарните кораби ще бъде преустановено от 00.01 ч. до 24.00 ч. На същата дата са насрочени и протестни митинги в централната част на Атина и други по-големи градове, което ще доведе до затруднения при придвижването в столицата и по пътни артерии в страната.

Островните фериботи ще бъдат закотвени в пристанището през целия ден, след като федерацията на моряците, обявила 24-часова стачка. Транспортните синдикати също така призовават за 24-часова стачка, която ще доведе до спиране на всички железопътни и крайградски железопътни услуги, както и на трите метролинии в Атина и трамвайните услуги, предава Ekathimerini.

Транспортните работници настояват за увеличение на заплатите, ефективни действия на правителството срещу кризата с разходите за живот, подобрения на мрежата и инфраструктурата и наемане на повече персонал.