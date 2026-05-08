Певицата Бони Тайлър е поставена в изкуствена кома, за да се улесни възстановяването ѝ след спешна операция на стомаха, съобщи говорител на звездата, предава ВВС.
Стана ясно, че 74-годишната певица от Скуен, Уелс, е била спешно транспортирана в сряда в болница близо до дома ѝ във Фаро, Португалия, за операцията и в момента се възстановява.
Говорител на певицата сподели допълнителна информация за състоянието й в четвъртък вечерта.
"Бони е поставена в изкуствена кома от лекарите си, за да се улесни възстановяването й“, заявява той.
Говорителят добавя: "Знаем, че всички вие й пожелавате всичко добро и молим за уединение в този труден момент.
"Ще дадем още информация, когато можем.“
Тайлър, родена като Гейнър Хопкинс, е израснала в общинско жилище в Нийт.
Тя се превръща в международна сензация с Total Eclipse of the Heart през 1983 г., а 43 години по-късно песента преминава границата от 1 милиард стрийма в Spotify.
