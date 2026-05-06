На 87-годишна възраст, заобиколен от най-близките си, почина основателят на CNN Тед Търнър.
Бизнесменът, роден в Охайо и изградил кариерата си в Атланта, бе известен с прякора "Устата на Юга" заради своя директен и откровен характер. Търнър създаде мащабна медийна империя, включваща първата кабелна суперстанция, популярни филмови и анимационни канали, както и професионални спортни отбори, сред които и "Атланта Брейвс", пише CNN.
Търнър бе и международно признат филантроп и основател на Фондацията на ООН. Като активен общественик той се бореше за пълното премахване на ядрените оръжия и бе отдаден природозащитник. Той се превърна в един от най-големите частни собственици на земя в САЩ и изигра ключова роля във възстановяването на популацията на бизони в Американския запад. Негова е и идеята за анимационния сериал "Капитан Планета", чиято цел бе да образова децата по темите за околната среда.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.