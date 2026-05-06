На 87-годишна възраст, заобиколен от най-близките си, почина основателят на CNN Тед Търнър.

Бизнесменът, роден в Охайо и изградил кариерата си в Атланта, бе известен с прякора "Устата на Юга" заради своя директен и откровен характер. Търнър създаде мащабна медийна империя, включваща първата кабелна суперстанция, популярни филмови и анимационни канали, както и професионални спортни отбори, сред които и "Атланта Брейвс", пише CNN.

Търнър бе и международно признат филантроп и основател на Фондацията на ООН. Като активен общественик той се бореше за пълното премахване на ядрените оръжия и бе отдаден природозащитник. Той се превърна в един от най-големите частни собственици на земя в САЩ и изигра ключова роля във възстановяването на популацията на бизони в Американския запад. Негова е и идеята за анимационния сериал "Капитан Планета", чиято цел бе да образова децата по темите за околната среда.