Приключи изборният ден на територията на Област Кюстендил. За ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че общо седем сигнала за нарушения на изборното законодателство са постъпили днес. По всички случаи са извършени проверки, като събраните материали са докладвани на прокуратурата.

От полицията съобщават, че не са допуснати нарушения на обществения ред, които да възпрепятстват гражданите да упражнят правото си на глас. Създадена е организация за транспортирането на изборните материали от секционните избирателни комисии до Районната избирателна комисия в Кюстендил.

В сектор "Български документи за самоличност“ към ОДМВР – Кюстендил, както и в районните управления, са издадени 48 удостоверения на граждани с изгубени, повредени или изтекли документи, за да могат да гласуват.