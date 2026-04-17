Сдружение "Ловно-рибарско дружество "Елен“ – Кюстендил проведе състезание по стрелба с пистолет на стрелбище "Дренов дол“. Пред Blagoevgrad.24 организаторите споделиха, че надпреварата е преминала при висок състезателен дух и сериозна активност.

В турнира премериха сили 35 участници, сред които експерти от горските стопанства в Кюстендил, Невестино и "Осогово“, служители на МВР и "Гранична полиция“, както и членове на местното ловно дружество.

Официален гост на събитието е бил кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който е поздравил участниците и също се е включил в състезанието.

Надпреварата се е провела в дисциплината "прецизна стрелба“ на 25 метра, като участниците са демонстрирали добра подготовка, концентрация и спортсменско поведение.

Победител в състезанието е Ангел Христов от Главна дирекция "Гранична полиция“. Второто място е за Кирил Иванов – директор на ТП ДГС "Невестино“, а на трето място се класира Веселин Ризов от Сандански.

Медалите на отличените са връчени от председателя на сдружението Иван Милушев, а грамотите – от главния съдия на състезанието Красимир Кирилов.

Организаторите отбелязват, че събитието е преминало в дух на уважение и колегиалност и е допринесло за укрепване на връзките между институциите и спортните общности. Те изразяват благодарност към всички участници и гости и заявяват, че подобни инициативи ще продължат и занапред.