Revolut спира една от услугите си, а именно търговията с благородни метали. Нововъведението ще засегне България и други части на Европа, съобщава Bloomberg.
"Редовно преразглеждаме нашите продукти и услуги. След неотдавнашен преглед на предложенията ни на местно ниво взехме решение да прекратим услугата си за търговия със суровини на някои европейски пазари“, коментира говорител на Revolut в изявление, изпратено по имейл до Bloomberg и цитирано от Investor.
Решението се отнася само до дейността с суровини, която позволява на клиентите да търгуват с паладий, сребро, злато и платина, и не засяга други банкови или инвестиционни услуги, добавя говорителят.
Промяната засяга "малка група“ клиенти на Revolut, а компанията ще възстанови комисионите от последните им продажби, се казва в изявлението.
Засегнати ще бъдат клиенти в девет държави от Европейското икономическо пространство от общо 30, в които Revolut оперира, твърди Bloomberg, без да уточнява кои са.
При преглед на Help Center страниците на Revolut в отделните държави обаче се вижда, че търговията вече е спряна поне в България, Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Франция, Кипър, Гърция, Полша и Унгария.
Хората в социалните медии споделят снимки на уведомленията, които са получили по-рано този месец за закриването на услугата, като им се дава двумесечен срок да продадат съществуващите си позиции.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.