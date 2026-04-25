Revolut спира една от услугите си, а именно търговията с благородни метали. Нововъведението ще засегне България и други части на Европа, съобщава Bloomberg.

"Редовно преразглеждаме нашите продукти и услуги. След неотдавнашен преглед на предложенията ни на местно ниво взехме решение да прекратим услугата си за търговия със суровини на някои европейски пазари“, коментира говорител на Revolut в изявление, изпратено по имейл до Bloomberg и цитирано от Investor.

Решението се отнася само до дейността с суровини, която позволява на клиентите да търгуват с паладий, сребро, злато и платина, и не засяга други банкови или инвестиционни услуги, добавя говорителят.

Промяната засяга "малка група“ клиенти на Revolut, а компанията ще възстанови комисионите от последните им продажби, се казва в изявлението.

Засегнати ще бъдат клиенти в девет държави от Европейското икономическо пространство от общо 30, в които Revolut оперира, твърди Bloomberg, без да уточнява кои са.

При преглед на Help Center страниците на Revolut в отделните държави обаче се вижда, че търговията вече е спряна поне в България, Германия, Нидерландия, Белгия, Италия, Франция, Кипър, Гърция, Полша и Унгария.

Хората в социалните медии споделят снимки на уведомленията, които са получили по-рано този месец за закриването на услугата, като им се дава двумесечен срок да продадат съществуващите си позиции.