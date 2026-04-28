Wizz Air обявиха днес партньорство за интегриране на ново решение, което подпомага пътниците при справяне със смущения в пътуванията чрез wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията.

Услугата осигурява възможност за пререзервация в реално време, дори в ситуации, които все още не попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 261/2004*, като помага на пътуващите да стигнат до крайната си дестинация, спестявайки им време и средства.

С това компанията разширява портфолиото си от допълнителни услуги, като същевременно предоставя на пътниците по-голям контрол и спокойствие в деня на пътуването – възможност, която към момента не е достъпна при нито една друга европейска авиокомпания. Новата услуга идва точно навреме за натоварения летен сезон, когато смущенията обикновено зачестяват. Очаква се въздушният трафик в Европа през лятото на 2026 г. да достигне рекордни нива, с прогнозиран 5,8% ръст в търсенето и 3% увеличение на полетите на годишна база .

Услугата вече е достъпна и клиентите на Wizz Air могат да я добавят по време на резервацията си. В деня на полета HTS следи ситуацията и проактивно уведомява пътниците, закупили услугата Disruption Assistance, за всякакви квалифициращи смущения – включително закъснения от два или повече часа или анулиране на полети в същия ден. Чрез лесна за използване платформа клиентите могат безплатно да пререзервират полет до крайната си дестинация с всяка друга авиокомпания (до определен лимит).

Ако предлаганите опции за пререзервация не удовлетворяват пътниците, те могат да получат 100% възстановяване на сумата за своята резервация и въпреки това да използват първоначалния си полет. Възстановяването включва и всички закупени допълнителни услуги (багаж, избор на място, качване на борда с приоритет и др.). В същото време Wizz Air остава изцяло отговорна за подкрепата на своите пътници съгласно приложимите разпоредби. Услугата Disruption Assistance надгражда, а не заменя грижата, която авиокомпанията вече предоставя, и не засяга правата на клиентите спрямо Регламент 261.

"Инициативата ни Customer First Compass ръководи всяко решение, което вземаме, и това партньорство е естествено продължение на този ангажимент. С въвеждането на този инструмент предлагаме уникално проактивно решение, което допълва съществуващите ни услуги и осигурява сигурност и спокойствие на пътниците още при закъснение от два часа, много преди да се приложи задължителният регламент на ЕС“, допълни Силвия Москера, търговски директор на Wizz Air.

"Знаем, че за много пътуващи – особено за семейства и групи, увереността и времето са от ключово значение. Това решение е за онези, които ценят гъвкавостта, като им гарантира пълна подкрепа дори и в ситуации, в които стандартните политики не предлагат решение и клиентът все пак изпитва неудобства. То допълва нашите съществуващи възможности за подкрепа на пътниците и Регламент (ЕО) № 261/2004, като подобрява обслужването, което предлагаме, и същевременно запазва ангажимента ни към справедливо и прозрачно отношение.“