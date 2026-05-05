Осигурени сме, защото не се поддадохме на изкушението да използваме резерви за контролиране на ценовите нива. Ако се случи най-критичният сценарий, имаме горива за достатъчно дълъг период от време. Това каза в ефира на БНТ служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков.

Министърът заяви, че предприетите мерки са получили висока оценка на европейско ниво.

"Подходът, който прие нашето правителство, беше признат за “златен стандарт“ в рамките на Европейския съюз. Той не е изключително щедър, но е прицелен и контролиран", поясни Трайков.

По думите му инфлацията е най-големият риск и най-големият проблем, а всички мерки трябва да бъдат насочени към нейното ограничаване.

По отношение на бизнеса Трайков подчерта, че България действа бързо.

"Бяхме първата страна в Европейския съюз, която приложи схема за подкрепа на енергоинтензивните предприятия“, каза министърът.

Той добави, че е осигурена и работа на рафинерията в Бургас.

"Успяхме да гарантираме работата на рафинерията за още шест месеца, и то 16 дни предварително, за да има време бизнесът да планира“, уточни той.

Трайков отчете напредък по ключови енергийни обекти и подчерта решението на проблемите в АЕЦ “Козлодуй“ включително технически въпроси с оборудването. По отношение на ПАВЕЦ "Чаира“ министърът подчерта: "Единият хидроагрегат беше възстановен в началото на април. За другия предстои нова процедура.“

По темата за договора с "Боташ“ министърът посочи, че вече има яснота.

"Вече не е хаос – има формулирана преговорна рамка, която изпратихме на 16 април.“