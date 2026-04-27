Revolut обяви ново партньорство за плащания с Pepita, водеща онлайн платформа за търговия на дребно в Централна и Източна Европа, включително България. Това ще осигури сигурни плащания с един клик на милиони купувачи в региона. Това съобщават от глобалната финтех компания, цитирани от ФОКУС.

Като част от партньорството Pepita внедрява пълния набор от решения за придобиване на Revolut, включително Revolut Pay, картови плащания, дигитални портфейли, като Revolut става основен доставчик на плащания при завършване на поръчка.

С Revolut Pay, клиентите, пазаруващи на уебсайта на Pepita, могат да завършат покупките си, без да е необходимо да въвеждат данните си за плащане, и могат безпроблемно да плащат от всяка от своите сметки в Revolut, за да получават повече от парите си. Когато изберат тази опция при плащане, потребителите могат да плащат за секунди, като одобрят сигурно трансакцията чрез приложението Revolut, защитено с парола или вградената биометрична защита на Revolut (прилагат се правила и условия), елиминирайки необходимостта от многократно въвеждане на данни за плащане.

Като част от партньорството, клиентите, плащащи с Revolut Pay, могат да печелят 2 пъти повече RevPoints за покупките си и да се възползват от 5 x RevPoints увеличение за 1 месец от стартирането (прилагат се правила и условия). RevPoints е първата паневропейска програма за лоялност за дебитни карти, а точките могат да бъдат осребрени за отстъпки при бъдещи трансакции с Revolut Pay, както и за широка гама от награди, включително пазаруване, пътувания, карти за подарък и преживявания в приложението Revolut (прилагат се правила и условия). Клиентите на Pepita, които са нови в Revolut, могат да получат и награда до 20 € директно в сметката си, когато се регистрират в Revolut (прилагат се правила и условия).

Партньорството отразява и бързия растеж на Revolut Pay. Като част от офертата за приемане на плащания на Revolut Business, 4,8 милиона клиенти по целия свят са използвали плащането с Revolut Pay през 2025 г., което е 4 пъти повече в сравнение с

2024 г. Лекотата и бързината на технологията Revolut Pay позволяват на търговци като Pepita да увеличат максимално процентите си на конверсия и да се възползват от намалени разходи за обработка на плащания, с проценти на изоставяне на колички под 10% и среден процент на оторизация от 98,5%. Платежното решение също така позволява на бизнесите да приемат плащания с ниски такси в повече от 30 валути и да уреждат средствата в рамките на 24 часа.

"Клиентите днес очакват простота без компромис, независимо дали става въпрос за скорост, сигурност или стойност. Revolut Pay отговаря на всички тези нужди“, каза Алекс Кодина, генерален мениджър "Придобиване“ в Revolut. "Развълнувани сме да си партнираме с Pepita, за да предоставим платежно изживяване, което е бързо, безопасно и възнаграждаващо. Това е още една стъпка към предефиниране на това, което клиентите и търговците трябва да очакват от плащанията в Европа.“

Основана през 2017 г. в Унгария, Pepita е една от водещите онлайн платформи за търговия на дребно в Централна и Източна Европа. От стартирането си Pepita се разраства бързо, изграждайки силно присъствие на множество пазари и обслужвайки милиони клиенти с фокус върху стойността и безпроблемното пазаруване.

"В Pepita винаги търсим начини да подобрим изживяването при пазаруването за нашите клиенти и въвеждането на опция за плащане, която прави процеса бърз и сигурен, е ключово за тази цел. С оглед на силния растеж на Revolut на ключови пазари в Централна и Източна Европа, това партньорство е естествено“, каза Йожеф Дорчинец, основател и главен изпълнителен директор на Pepita Group. "Радваме се да си партнираме с Revolut, за да предоставим на нашите клиенти достъп до иновативни финтех решения, позволявайки им да се радват на още по-голяма стойност, когато пазаруват при нас.“