Притеснително е да правим коалиция, когато всички са участвали с всички и всеки е бил срещу всеки. Затова е изключително важно и ние сме убедени, че може да стигнем до 121 депутати. Няма да правим компромиси с програмата и с идеята, че наистина трябва да променим държавата. Ние имаме ясна идея как да развиваме държавата. Това каза Иван Шишков, водач на листата на "Прогресивна България" в 6 МИР Враца.

Той посочи, че до два дни се очаква програмата на "Прогресивна България" да бъде публична. "Това, което първо ще направим, е да проектираме всички магистрали. Те не са само "Хемус" и един "Дунав мост“, те са цялата свързаност на България, която никой не е направил до сега. Въпросът е не да се довърши  "Хемус", а да се направят всички магистрали. И това е различното, това, което ние ще предложим е различното", каза Шишков пред NOVA. Той обясни, че това ще стане чрез публично-частно партньорство.

"За да променим България, ни трябва подкрепата на хората - да излязат и да гласуват, за да преборим последствията от кражбата, а това е купеният вот. Единственият начин е хората да гласуват. Тогава тежестта на купения вот пада и имаме шанс да свършим тази тежка, но необходима работа", коментира Шишков.

"Единствената политическа сила, която може да получи мнозинството е нашата. Това би било достатъчно голям стимул за хората да гласуват за нас, за да се приключи с политическите кризи. Всеки спортист, защото в нашите листи има много спортисти, тръгва в спортното състезание с една единствена цел - да победи. Ние тръгваме с тази цел. Спортистите в нашата листа са не, за да ни дават кураж. Те са хора, които имат изградена воля и характер, които със сигурност ще допринесат не само с имената си, а с характера си", коментира той.

Шишков отбеляза още, че в предстоящата предизборна кампания "Прогресивна България" ще наблюдава всички политически сили, с изключение на ГЕРБ и ДПС.