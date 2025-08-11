Новини
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Автор: Велизара Ангелова 16:47
©
10 от пожарите са напълно загасени, върху 41 продължава нашата работа. Няма непосредствена опасност за населените места. Три от пожарите представляват по сериозна опасност за гората. Това съобщи гл. комисар Николай Николов по време на брифинг за актуалната обстановка с пожарите в Пирин.

И допълни: "Първият пожар е този от Средец, за който дойде новина, че е локализиран, вървят нещата към погасяването му. Вторият пожар в Сунгурларе - над 16 хил. дка е засегната площ, единия от фронтовете е ограничен, продължава работата по последния фронт. Повече от 160 човека продължават със своите усилия за ликвидиране на пожара в Пирин". 

"Утре започваме рано сутрин с цел дисоцииране на силите и средствата навреме, тъй като теренът е труднопроходим - не се стига с автомобили и изисква дълго време ходене пеш, за да стигнем навреме до последното най-високо огнище и да успеем да го локализираме. Събирането на състава ще започне още в 5 ч.", допълни комисар Валентин Василев, директор на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението".

Комисар Василев споделя, че огънят е в близост до парк "Пирин".

"Имаме потвърждение, че има възможност да навлезе, но категорично трябва да бъдат извършени замервания, за да се установи дали е навлязъл. Пожарът не се разпространява стихийно, както бе предните дни тук. В момента пожарът е низов - горят сухи треви и листна маса".

