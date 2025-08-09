ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Кюстендилци с бонус почивен ден за август
Денят на Успение на Пресвета Богородица е на особена почит за жителите на Кюстендил. Традиционното почитане и преклонение, от страна на гражданите, в катедралния храм "Успение Богородично“, е отличително за кюстендилци от стари времена. В последните 18 години този православен празник се увенчава с Културен форум "Панагия – Въздигане на хляба“, който е емблематичен и уникален за пределите на страната.
Съгласно решението на местния парламент, 15 август е обявен за официален духовен празник на Кюстендил. По този начин работещите в региона ще имат още един допълнителен ден почивка.
От КНСБ – Кюстендил вече припомниха, че за 15 август се прилагат нормите както за 21 март – празникът "Кюстендилска пролет“, а именно, че денят е неприсъствен за всички предприятия, институции и организации, както и техните поделения, на територията на община Кюстендил.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожарът в Пирин е локализиран!
10:37 / 08.08.2025
Стабилно финансово състояние и ръст на приходите, отчита Благоевград
21:30 / 07.08.2025
България първа в ЕС внедри нова версия на митническа информационна система
14:03 / 07.08.2025
Затруднено е движението в Кресненското дефиле заради катастрофа
09:18 / 07.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: