Кюстендилци с бонус почивен ден за август

Работещите на територията на община Кюстендил ще имат един ден допълнителна почивка, предаде "Фокус". С решение на Общинския съвет в града под "Хисарлъка", взето на 27 февруари 2025 година, 15 август е обявен за празничен и неприсъствен ден за територията на общината.



Денят на Успение на Пресвета Богородица е на особена почит за жителите на Кюстендил. Традиционното почитане и преклонение, от страна на гражданите, в катедралния храм "Успение Богородично“, е отличително за кюстендилци от стари времена. В последните 18 години този православен празник се увенчава с Културен форум "Панагия – Въздигане на хляба“, който е емблематичен и уникален за пределите на страната.



Съгласно решението на местния парламент, 15 август е обявен за официален духовен празник на Кюстендил. По този начин работещите в региона ще имат още един допълнителен ден почивка.



От КНСБ – Кюстендил вече припомниха, че за 15 август се прилагат нормите както за 21 март – празникът "Кюстендилска пролет“, а именно, че денят е неприсъствен за всички предприятия, институции и организации, както и техните поделения, на територията на община Кюстендил.