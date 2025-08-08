Кюстендилската шевица грейва върху 1200 квадрата

© Фокус На 15 август Кюстендил ще отбележи за първи път официалния си духовен празник – Успение на Пресвета Богородица, предаде "Фокус“. Това се случва по решение на Общинския съвет и след предложение от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.



Кюстендил ще празнува с молитва и благословен хляб по време на Културния форум "Панагия – Въздигане на хляба“, а празникът ще бъде увенчан с най-голямата по размер шевица, сътворявана някога. 1200 квадратни метра от площад "Велбъжд" ще бъдат изрисувани с непреходните елементи от везбената украса на старинната кюстендилска женска риза.



Шевицата е най-красивата част от фолклорните български носии. Тя е изкуство, а в него е скрит шепотът на душата. Ако човек успее да вникне дълбоко в същността му, ще види много повече от разноцветни конци и геометрични фигури. Всяко истинско и съкровено изкуство минава далеч зад материалното и улавя космическите нишки на живота, за да свърже с тях в тънък възел добро, любов и време.



Идеята за най-голямата изрисувана шевица е на художника и създател на успешната школа "Новите майстори“ Евгени Серафимов, приета радушно и подкрепена финансово от Община Кюстендил. Творецът, реализирал поредица от проекти за промяна на градската среда, сподели в интервю за "Фокус", че тази идея зрее вече 5-6 години и сега е дошло времето тя да се появи за големия празник на града под "Хисарлъка“.



Евгени Серафимов, който е и иконописец, посочи, че в този празник са преплетени много фолклор и традиции.



"Така бях замислил този проект – на площад "Велбъжд“, да направим една голяма шевица, която е копие на оригинална кюстендилска шевица от ръкава на старинната женска риза. Кюстендилската женска риза е много интересна и търпи своето развитие. Ние я знаем с едни красиви бели ръкави с дантели, но старата ѝ форма е с бродирани ръкави. Но тази с бродирани ръкави, за мен специално, шевицата е била много интересна“, разказа Евгени Серафимов.



По думите му там са вплетени послания за здраве и плодородие. "В моето съзнание се роди идеята да пришием тази шевица не просто върху ръкава на кюстендилката, а върху ризата на целия град“, каза кюстендилският художник.



Благодарение на него, на младите таланти от "Новите майстори“ и Танцова формация "Партньори“, след броени дни върху 1200 кв. м. на площада, ще се появи онази малка шевица, онзи знак, преминал през вековете и е бил с пожелание за здраве и предпазване на онази най-скъпа част от обществото – жената.



"Предстои нещо много интересно. Сама по себе си шевицата е много красива. Шевиците от западния регион на България не са онези симетрични, квадратни модулни структури, които ние си представяме когато кажем шевица. Те са направени с една много истинска свободна ръка, с едно старание за симетрия, но с едно несъобразяване със строгите правила на симетрията и ритъма“, допълни Серафимов.



Човекът, който изобрази Майстора на един декар, беше категоричен, че на 15 август – Голяма Богородица, кюстендилци и гостите на града ще могат да видят как в центъра на площада, носещ средновековно име, ще се появи едно слънце, което ще се завърти около една пита, а от нея ще излязат едни лъчи – житни класове, които ще пресъздадат цялото плодородие на долината, с много цветове, с много пъпки, с много листенца.



За откриването на голямата шевица, което ще се наблюдава и от Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, е подготвен и един впечатляващ пърформанс, пресътворяващ Жътвата на Майстора.



"Ще се опитаме по един много деликатен и естетичен начин да пресъздадем жътвата. Шевицата ще бъде покрита изцяло със слама – няма да се вижда. Подкрепени от хората от кюстендилските читалища и фолклорните групи, облечени в характерните автентични кюстендилски носии – мъжки и женски, ще започнат от центъра към краищата да събират тази слама, използвайки автентични, хубави, запазени оръдия на труда – с вили, с гребла. Представям си, че ще стане много истинско, много автентично. Имаме участието на Симона Станоева – кюстендилският славей, който събра още две момичета в трио, които ще пеят в центъра. Когато се открие тази шевица, ще има ритуал по въздигане на хляба, а след това както шевицата се завърта в кръг, ще завъртим едно кюстендилско селско хоро“, разказа още Евгени Серафимов.



Той посочи, че всички, които ще дойдат на 15 август от 13.00 часа в центъра на Кюстендил, ще могат да видят онази автентична атмосфера от картините на Владимир Димитров – Майстора.