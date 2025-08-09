Новини
Хеликоптер Black Hawk се включва в гасенето на големия пожар в Сунгурларско, ситуацията в областта се усложнява много
Автор: Петър Дучев 19:17
©
виж галерията
Още един хеликоптер (Black Hawk) от базата в Ново село се включи в гасенето на пожара в Сунгурларско, съобщават от общината в Сунгурларе.

Около 16.30 часа огънят беше овладян, но малко по-късно землището около с. Балабанчево беше обхванато отново от пламъци. Борбата с огъня продължава, обстановката е тежка.

В гасенето по въздух участват два шведски самолета и два военни хеликоптера.

В момента ситуацията е под контрол, но от кризисния щаб се тревожат вятарът да не се обърно отново и пламъците да обхванат предишните села.

На терен са и много пожарникари, доброволци и горски служители. Дом за възрастни хора беше евакуиран.

Един от хеликоптерите в момента е пренасочен към друг пожар край село Сливово, община Средец.

