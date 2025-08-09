Новини
"Ястребите на Румъния" с авиошоу над български град по време на музикален фестивал
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 11:06
© Булфото
виж галерията
Националният отбор по въздушна акробатика на Румъния – "Ястребите на Румъния“, зарадва жителите и гостите на Бургас с впечатляващо авиошоу по време на SPICE Music Festival, предаде "Булфото". 

Асовете летяха над Бургас по покана на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", което през 2025 г. отбелязва 20 години от създаването си.

Зрелищната въздушна демонстрация се проведе в района на Морска гара – Бургас. Участието на румънските асове бе непосредствено след началото на програмата на фестивала.

В небето над Бургас се издигнаха пет самолета "Extra 300“, пилотирани от най-добрите летци на "Аероклуб Румъния“ – организация с над 100-годишна история и международно признание в света на въздушната акробатика.

Солова демонстрация пред публиката направи Джордже Ротару – един от най-опитните пилоти в северната съседка. Над Бургас летя и Андреа Банесару – 25-годишната звезда на румънския отбор, смятана за една от най-талантливите жени-асове в Европа.

