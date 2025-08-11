В Кочериново призоваха населението към повишено внимание

© Фокус Архив Общината в Кочериново отправи призив към местното население и гостите на населените места за повишено внимание по две направления, предаде "Фокус“. "Според прогнозите, времето ще бъде сухо и горещо в следващите дни, с постоянно покачване на температурите. Липсата на валежи и високите градуси носят рискове, които можем да намалим само с общи усилия“, посочиха от администрацията.



Първият призив е за пестене на водата. "Използвайте я разумно – избягвайте поливането в най-горещите часове, ограничете ненужното миене на автомобили и дворове, и проверявайте за течове във водопроводните инсталации. Всеки спестен литър днес е гаранция, че ще имаме достатъчно вода утре“.



Вторият призив е да не се пали огън на открити и в закрити места. Заради сухото време и високите температури, дори една искра може да предизвика голям пожар. Забранено е паленето на стърнища, горими отпадъци, барбекюта и къмпинг огньове в природата.



"При забелязване на дим или пламъци, незабавно сигнализирайте на тел. 112. Нека всички заедно бъдем отговорни и бдителни, за да опазим природата, домовете и здравето си. С общи усилия можем да преминем безопасно през горещите дни“, допълват от Общината в Кочериново.