ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
Първият призив е за пестене на водата. "Използвайте я разумно – избягвайте поливането в най-горещите часове, ограничете ненужното миене на автомобили и дворове, и проверявайте за течове във водопроводните инсталации. Всеки спестен литър днес е гаранция, че ще имаме достатъчно вода утре“.
Вторият призив е да не се пали огън на открити и в закрити места. Заради сухото време и високите температури, дори една искра може да предизвика голям пожар. Забранено е паленето на стърнища, горими отпадъци, барбекюта и къмпинг огньове в природата.
"При забелязване на дим или пламъци, незабавно сигнализирайте на тел. 112. Нека всички заедно бъдем отговорни и бдителни, за да опазим природата, домовете и здравето си. С общи усилия можем да преминем безопасно през горещите дни“, допълват от Общината в Кочериново.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 565
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: