Райският газ и парализата: За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:22
© БНТ
Употребата или по-скоро злоупотребата с райски газ тревожи все повече властите във Франция. Здравните власти бият тревога за все повече случаи на отравяне с азотен оксид. За кошмара да проиграеш здравето си за 10 секунди удоволствие и за ползата от втория шанс.

Името му е Жан-Люк да Силва, но в социалните мрежи е известен повече като Дади ла Сите. Инфлуенсърът е един от най-големите критици на райския газ във Франция, след като сам е пострадал от него, предава БНТ.

"Виждал съм мои приятели да приемат до 6 кутии на ден. Аз използвах само една или две на седмица. И никога не съм си мислил, че това ще ме доведе до парализа", споделя Жан-Люк да Силва, влогър.

Парализата на крайниците му продължава 25 дни. Но след като изчезва Жан-Люк си дава сметка, че трябва да предупреди възможно най-много хора да не посягат към райския газ.

"10 секунди удоволствие и после нищо - кара те да искаш още един флакон и още един, и още един. И после започваш да купуваш цели кутии и се пристрастяваш", коментира Жан-Люк да Силва, влогър.

Във Франция продажбата на райски газ на непълнолетни е забранена. Но въпреки това всяка седмица лекари от спешните отделения съобщават за случаи на пострадали на възраст между 15 и 25 години.

Измамното удоволствие праща хората в инвалидни колички, отнема им контрола върху основни жизнени функции, предизвиква проблеми с паметта и равновесието.

Законопроект за пълна забрана на продажбата на азотен оксид на физически лица беше гласуван в Националното събрание миналия януари. Предстои той да бъде разгледан и от Сената - горната камара на френския парламент.

