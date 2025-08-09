Опасност от взрив на бензиностанция и 10 000 изпепелени декара гора в Сунгурларско

© Нова вълна от пожари в страната. В Сунгурларе се борят с огъня цял ден. Горят сухи треви, а пламъците са на около километър от село Славянци, има опасност за населението.



Наложи се евакуацията на дом за възрастни хора, а в гасеното се включиха и хеликоптери. Имало е опасност да се взриви бензиностанция. Унищожени са близо 10 000 декара гора.



В двора си, под обедното слънце и мириса на изгоряло, баба Нора от Славянци е подготвила маркуч – нейния личен фронт срещу огъня.



"Притеснявам се. Аз сега съм по-спокойна, че пожарната е тук. И сме сложили маркучи на чешмите, да може да подпомогнем и ние с гасенето, но засега е спокойно. На никого не пожелавам. Особено ние, възрастните хора, сме малко по-трудно подвижни. Ако няма млади хора покрай нас, ще загинем", каза Нора.



Пред съседната къща гледат с тревога пълзящия към къщите дим



"Гори боровата гора над селото. Стоим всички на крак, чакаме. Полиция, пожарна, всички са на крак. Не са спирали момчетата от вчера от обед. От Сунгурларе мина и вятърът го духа насам. Постоянно се сменя позицията вятърът, духа отляво, отдясно", заяви доброволецът Петър Петров.



Пожарът в Сунгурларско е овладян, но остава с огромен мащаб. Изгорели са гори, ниви и десетки декари лозя.



"Към момента има евакуирани 40 души от дом за лица с деменция. Настанени са в град Сунгурларе в дневния център за възрастни хора. Евакуирахме и няколко къщи, които са близо до гората с цел превантивност", посочи кметът на Община Сунгурларе Димитър Гавазов.



"В самия Винпром има бензиностанцията, която е с вкопан резервоар, така че самият резервоар е в земята, но въпреки всичко, има масла, варели, има бензинова клонка, има складове, които, за съжаление, буквално се опират от първите дървета в гората, така че има пряка опасност", коментира директорът на РСПБЗН - Бургас старши комисар Николай Николаев.



Надвечер вятърът утихна и баба Нора се надява огънят да бъде напълно загасен.



На място тук в Славянци и в околностите цяла нощ не останат да дежурят пожарни екипи. В гасенето на огъня са се включили и десетки доброволци, информира Bulgaria ON AIR.