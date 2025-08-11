ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Кугар" гаси пожара над Илинденци, а 20 военни потушават пламъци в Пирин
Екипаж от ВВС с хеликоптер "Кугар" излетя в 10:11 ч. днес, за да се включи в гасенето на огъня в района на благоевградското село Илинденци.
От рано тази сутрин 20 военнослужещи с техника от 3-ти механизиран батальон на 3-то бригадно командване, под ръководството на капитан Димитър Димитров участват в дейностите по овладяването на възобновилия се голям горски пожар в Пирин, който избухна на 25 юли тази година. Новите огнища са в близост до национален парк "Пирин". Теренът е пресечен и трудно достъпен и не позволява гасене със специализирана техника, а повишаващите се температури допълнително усложняват ситуацията.
23 военнослужещи с техника от 13-то бригадно командване в Сливен, под ръководството на майор Николай Ончев, гасят горски пожар в трудно достъпен район в местността "Страшко поле" в района на село Мокрен, област Сливен.
