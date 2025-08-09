ЗАРЕЖДАНЕ...
|Заради адския пожар: Кметът на Сунгурларе обяви бедствено положение!
Както съобщихме огънят бушува в гориста местност, ниви и лозови масиви. Евакуирани са 40 души, които са настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци, където все още няма опасност за жителите, но ситуацията е динамична и се наблюдава. В момента огънят е между двата завода и има опасност за "Винекс Славянци" да бъде обхванат от стихията.
Шато "Зеланус" за съжаление няма да бъде спасено, поне по данни на огнеборците, които са на терен. Повикан е хеликоптер, който се очаква всеки момента да се включи в загасителните действия.
Пожарът е тръгнал вчера от с. Балабанчево, минал през с. Бероново, Сунгурларе, Скала и в момента в Славянци.
9 противопожарни екипа са на място, доброволци се включват в борбата с огъня. Един хеликоптер също е на терен, като се очаква втори.
