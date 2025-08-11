ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|България използва системите на ЕС за борба с пожарите у нас
Депутатът пита силовия министър дали България използва сателитния капацитет на ЕС за мониторинг на пожарите.
"Служителите на отдел "Национален оперативен център" (НОЦ) при Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" следят в реално време сателитните данни от системата EFFIS за наблюдение на възникналите горски и полски пожари, като по този начин уточняват допълнително данни за възникналите пожари (географско положение, възникнали температурни аномалии по часове, показващи развитието на пожара, сателитни данни за унищожените площи и др.)", посочва министърът.
Даниел Митов информира, че системата позволява и оценка на индекса за пожароопасност, дългосрочна месечна прогноза за температурни и валежни аномалии на територията на страната, статистически данни и новини, свързани с оперативната обстановка в страните от Европейския съюз и в други държави.
"Ползваната информация е ценна с това, че се постига оптимална координация на сили и средства на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и органите на изпълнителната власт при отработването на произшествията с голям мащаб и сложност", казва силовият министър.
Системата "Коперник" дава възможност за оценка на нанесените щети и материалните загуби от природните стихии.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 306
|предишна страница [ 1/51 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лъчезар Богданов с отговор на въпроса "Какво правят банките?"
11:57 / 09.08.2025
Кюстендилци с бонус почивен ден за август
16:12 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: