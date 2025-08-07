ЗАРЕЖДАНЕ...
|17 пожара са бушували в горските територии на Кюстендил и Перник
Най-много територии през тази година е засегнал пожарът в района на Рилския манастир. Част от пожарите са причинени къси съединения, мълнии и при обработка на земеделска земя.
"Основно наблягаме на превантивната дейност в тази връзка. Непрекъснато сме на терен с нашите инспектори. Предупреждаваме земеделци, пастири, любители на гората. Те попълват декларации, раздаваме и информационни брошури“, каза инж. Тодоров. По думите му всяка една опожарена гора се възстановява много трудно. Необходими са поне 50 години за да се види отново гора на опожарена територия.
"Всяка година имаме план за взаимодействие с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението. Заедно извършваме проверки на заложените противопожарни мероприятия, както и проверки на самите терени. Имаме съставени протоколи, написани са предписания и предстоят нови проверки“, допълни Здравчо Тодоров.
Той посочи, че голяма част от мероприятията се изпълняват, другата част не е изпълнена, а причините са, че има труднодостъпни места и липса на финансови средства.
В законодателството има и заложени глоби. По Закона за горите глобата е от 50 лева до 500 лева, ако не подлежи нарушението на по-тежко наказание. По Закона за лова глобата е 500 лева, при палене на стърнища.
"Апелирам към всички, да не се полят огньове дори и на определените за тази цел места. Да се избягва паленето, защото една искра и при вятър пожарът се развива много бързо“, допълни Тодоров.
