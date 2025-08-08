Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Горски пожар бушува северно от Лос Анджелис, хиляди са евакуирани
Автор: ИА Фокус 16:03Коментари (0)72
©
Бързо разпространяващ се горски пожар в планински район северно от Лос Анджелис принуди хиляди хора да се евакуират, а най-малко 400 пожарникари се борят с него с помощта на няколко самолета и хеликоптера,предава ABC News.

Пожарът, който е обхванал площ от 19,7 квадратни километра, все още не е под контрол и се разпространява на изток към Лос Анджелис, съобщи пожарната служба на окръг Вентура.

Пожарът гори южно от езерото Пиру, резервоар, разположен в Национален парк Лос Падрес, и близо до езерото Кастаик, популярен курорт, който изгоря при пожар през януари.

Още по темата: общо новини по темата: 296
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
08.08.2025 »
предишна страница [ 1/50 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
14:41 / 06.08.2025
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
20:08 / 06.08.2025
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
20:10 / 06.08.2025
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
13:13 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
17:02 / 06.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Катастрофи в България
България в еврозоната
Пожари 2025
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: