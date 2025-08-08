Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Земеделското министерство отпуска 5 млн. евро за защита на горите от пожари и бедствия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 13:13Коментари (0)38
© Булфото
Министерството на земеделието и храните стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. Бюджетът е в размер на 5 000 000 евро.

Целта на интервенцията е да допринесе за смекчаване и адаптиране към промените в климата и да насърчи устойчивото развитие и ефикасното управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух, чрез поглъщане и складиране на въглерод.

Допустими кандидати по интервенцията са всички едри собственици на гори, в това число физически лица, юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, общини, горски сдружения и техните членове, както и държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите.

Те ще имат възможност да извършват дейности по създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура. Това включва бариерни прегради, лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици и санитарни ивици. Чрез изпълняваните проекти ще се изграждат или подобряват водоизточници за нуждите на опазването и защитата на горите от пожари. Ще се закупува комуникационно оборудване и средства за откриване и наблюдение на горски пожари, вредители и болести. Освен това ще се предостави възможност за изграждане и подобряване на пътища за движение на противопожарни автомобили. Ще се закупува и лабораторно и мониторингово оборудване за лесозащитните станции.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по интервенцията за един кандидат за целия период на прилагане на СПРЗСР 2023-2027 г. е в размер на левовата равностойност на 400 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 100% от стойността на допустимите за подпомагане разходи.

Разяснения по Условията за кандидатстване могат да се искат до три седмици след началото на приема, но не по-късно от 28 август 2025 г. включително.

С Условията за кандидатстване, както и с пълния пакет от документи по процедурата може да се запознаете от интернет страницата на Стратегическия план и в Системата за електронни услуги ТУК.

Още по темата: общо новини по темата: 294
08.08.2025 Горски пожар избухна на гръцкия остров Кефалония, евакуираха няколко села
08.08.2025 Пожар в болница в Атина, започнала е евакуация
08.08.2025 Обявиха частично бедствено положение в община Хасково
08.08.2025 Детска игра с пиратки е подпалила Шуменското плато
08.08.2025 Пожарът между селата Елена и Момино вече е на площ от 1000 дка
08.08.2025 Пожарът в Шуменското плато е овладян, но има обгазени доброволци
предишна страница [ 1/49 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
Най-модерната и съвременна апаратура в България е в гоцеделчевската болница
20:08 / 06.08.2025
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
Остри критики към шведския премиер: Консултирал се с ChatGPT за политиката си
14:41 / 06.08.2025
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
Кърмещите майки имат здрави бебета и по-рядко търсят лекарите, според експерти
20:10 / 06.08.2025
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
Тялото на мъж, изчезнал преди 28 години, беше открито в топящ се ледник в Пакистан
13:13 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
Шофьор с 3 фиша за едно и също нарушение, щракнали го за моментна скорост с тринога в София
17:02 / 06.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
Колективната отбрана на Европа
Специализирани полицейски операции в страната
Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: