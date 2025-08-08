ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Земеделското министерство отпуска 5 млн. евро за защита на горите от пожари и бедствия
Целта на интервенцията е да допринесе за смекчаване и адаптиране към промените в климата и да насърчи устойчивото развитие и ефикасното управление на природните ресурси, като вода, почва и въздух, чрез поглъщане и складиране на въглерод.
Допустими кандидати по интервенцията са всички едри собственици на гори, в това число физически лица, юридически лица, местни поделения на вероизповеданията, общини, горски сдружения и техните членове, както и държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите.
Те ще имат възможност да извършват дейности по създаване, подобряване и поддръжка на противопожарна инфраструктура. Това включва бариерни прегради, лесокултурни прегради, противопожарни просеки, минерализовани ивици и санитарни ивици. Чрез изпълняваните проекти ще се изграждат или подобряват водоизточници за нуждите на опазването и защитата на горите от пожари. Ще се закупува комуникационно оборудване и средства за откриване и наблюдение на горски пожари, вредители и болести. Освен това ще се предостави възможност за изграждане и подобряване на пътища за движение на противопожарни автомобили. Ще се закупува и лабораторно и мониторингово оборудване за лесозащитните станции.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по интервенцията за един кандидат за целия период на прилагане на СПРЗСР 2023-2027 г. е в размер на левовата равностойност на 400 000 евро, като безвъзмездната финансова помощ ще бъде до 100% от стойността на допустимите за подпомагане разходи.
Разяснения по Условията за кандидатстване могат да се искат до три седмици след началото на приема, но не по-късно от 28 август 2025 г. включително.
С Условията за кандидатстване, както и с пълния пакет от документи по процедурата може да се запознаете от интернет страницата на Стратегическия план и в Системата за електронни услуги ТУК.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 294
|предишна страница [ 1/49 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Големите пожари в Сакар и Пирин продължават да бушуват
08:08 / 06.08.2025
Пожар наложи евакуация на хотели и къмпинги в Испания
09:01 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: