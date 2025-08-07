ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Трети ден продължава борбата с мащабния пожар в Сакар, не е локализиран и този в Пирин
"Вчера валя много малко дъжд и все още има активни огнища.Работят 17 пожарни, имаме пикапи. Участват доброволци. Днес, ако има развитие, може евентуално да извикаме и летателна техника.Заради силния вятър огънят се разпространява много бързо.Пожарът е тръгнал от асфалтов път до село Коларово, води се разследване", обясни в ефира на NOVA директорът на областната пожарна Митко Чакалов.
"Към този момент няма застрашени населени места. Бедствените положения се регистрират по преценка на ръководителите на съответните общини или области. Огнеборците имат постове в Сакар и много от пожарите ги хванахме още в началото", поясни областният управител на Хасково Стефка Здравкова.
Другият голям пожар, който се успокои през последното денонощие, но все още не е локализиран, е в района на Илинденци в Пирин планина. След близо седмица борба с пламъците и там се наложи в гасенето да се включи военен хеликоптер "Кугър“.
"Няма опасност за населените места. Пожарът гори високо в Пирин. Има много торф, натрупан под дърветата и не се вижда. Ако бяха спрели тока за Гърция, нямаше да се стигне до това бедствие. 3 часа чакахме да го спрат, за да може да започне гасене понеже жиците минават ниско и може да се получи волтова дъга", твърди кметът на Илинденци Бойко Ибрашимов.
Локализиран беше пожарът над Балчик. На критичните места дежурят екипи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мълния удари къща в село край Кочериново
10:08 / 05.08.2025
Снимаха 36 шофьори в аварийната лента на АМ "Струма"
11:43 / 05.08.2025
Полицията откри и унищожи близо половин тон канабис в Пиринско
11:08 / 05.08.2025
Случаите, в които могат да удържат от пенсията ви – сумите вече са и в евро
16:00 / 05.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: