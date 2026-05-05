На консултации при държавния глава Илияна Йотова на "Дондуков 2" пристигнаха представители от ПГ на "Продължаваме промяната", предаде репортер на ФОКУС.

На разговор с президента присъстваха само Асен Василев и Николай Денков.

"Бюджетът не чака. Аз не си спомням почти време, в което България да е работила наведнъж с два удължени бюджета. Беше много трудно за вашите колеги от служебния кабинет. При тези трудни условия те оставиха сравнително добро наследство. Но от тук нататък започва вашата работа", заяви Йотова.

По думите ѝ България трябва да спре да бъде държавата на изтеклите мандати и временно изпълняващите длъжности.

От своя страна лидерът на ПП Асен Василев подчерта, че начинът на управление на Борисов и Пеевски трябва да приключи. "Надявам се този знак да бъде разчетен и от "Прогресивна България", на които беше даден този мандат", допълни той, като изтъкна необходимостта за сваляне на охраната Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Василев каза, че икономическата ситуация на страната не е тежка. "Новото правителство влиза с буфер от около 4 милиарда евро. Това е достатъчно, за да бъде приет бюджетът и да няма проблеми. Взимането на нов дълг, както иска "Прогресивна България“, трябва да бъде много внимателно обосновано", поясни той.

Според акад. Николай Денков заяви, че не е достатъчно да бъде избран нов Висш съдебен съвет. "Не е достатъчна само и антикорупционна комисия. Важно е как ще запълним с хора, които имат експертиза и опит, и морал и интегритет, за да си свършат работата, и да не се поддават на икономическо, криминално влияние", подчерта той.

По думите му антикорпуионната комисия не е важна само за получаване на средства от ПВУ, а е необходима и като работещ орган, за да може най-накрая бандитите да ги е страх от нещо в тази държава. "Като се спрат кражбите, всичко ще си дойде на мястото", категоричен бе Денков.