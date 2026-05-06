В момент на политическа смяна на властта разкритията за корупция в земеделския сектор се превръщат в първото сериозно изпитание за бъдещото управление, посочва изданието POLITICO в изводите си след интервю със служебния министър на земеделието Иван Христанов.

Служебният министър на земеделието на България прекара последните месеци, излъчвайки на живо полицейски акции, възобновявайки потулени случаи и изпращайки сигнали до прокуратурата и европейските разследващи органи. След броени дни той ще предаде поста си на новото правителство и ще напусне длъжността.

Иван Христанов е убеден, че усилията му в борбата с корупцията ще надживеят краткия му мандат. Дали това ще се случи, вече зависи от Румен Радев - бившия президент, чиято новосъздадена партия "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство на изборите на 19 април, обещавайки да разруши това, което той нарече "олигархичния модел на управление“ в страната. Именно този модел Христанов се опита да разкрие по време на управлението си.

Събраните от него материали ще бъдат първото сериозно изпитание за Радев.

"В мен се съчетаха две роли", казва Христанов пред POLITICO.

"Едната е на министър, другата - на разобличител. Могат да ме отстранят от властта, но ролята ми на човек, който подава сигнали, ще остане."

България заема последното място в ЕС по възприятие за корупция, редом с Унгария, според последния индекс на Transparency International. Европейските фондове - основен източник на публични инвестиции в страната - от години са обект на стотици разследвания за измами: фиктивни стопанства, завишени договори и посредници с политически връзки.

Христанов бе назначен през февруари в служебен кабинет, оглавяван от премиера Андрей Гюров, сформиран след разпадането на предишното правителство през декември, последвало най-мащабните антикорупционни протести от десетилетия насам. Макар подобни кабинети обикновено да имат ограничена роля - основно организиране на избори - този пое и задачата да се справи с корупцията.

По време на разговора с POLITICO, Христанов прекара първите минути в оправяне на костюма си и подреждане на документите - сякаш участва в телевизионно интервю, а не в обикновен разговор. За човек, превърнал мандата си в поредица от публични разследвания, събрали над 70 милиона гледания във Facebook, границата между двете вече е размита.

Механизмът на бездействието

Разкритията следваха едно след друго с темпото на човек, който се опитва да изпревари времето.

Две обществени поръчки за напоителни системи на стойност 169 милиона евро от европейски средства са били с разходи, завишени повече от 20 пъти - дейности, които би трябвало да струват около 43 000 евро, са били фактурирани за 1 милион.

Случай с предполагаема измама при изгаряне на животни, за който Христанов сигнализира още през 2022 г. като заместник-министър, впоследствие се оказва напълно заличен - както електронно, така и на хартия - от архивите на четири държавни институции.

Фабрика, за която има съмнения, че е доставяла замърсено месо на училища, се оказва собственост на съпругата на депутат от партията на Делян Пеевски - медиен магнат, санкциониран от САЩ по закона "Глобален Магнитски". (Пеевски отрича обвиненията и определя санкциите като неоснователни.)

Всеки от тези случаи се нарежда в дълга опашка. Българската прокуратура отдавна се възприема като място, където подобни разследвания затихват без резултат. "Липсата на реални последващи действия остава основното препятствие", казва Руслан Стефанов от Центъра за изследване на демокрацията. Моделът е добре познат: разследванията се бавят, преписките се прекратяват, а малко случаи стигат до съд.

"Място за богаташи и компаньонки".

След това Христанов насочва вниманието към един конкретен имот.

Високо в планината Витоша, край София, се намира сграда, оценена от него на около 10 милиона евро - с панорамна гледка, 20 стаи, близост до ски лифт и парк, поддържан с държавни средства.

Имотът е собственост на Министерството на земеделието. Предишно управление се е договорило да го продаде на фирма, свързана с бизнесмена Румен Гайтански, за едва 500 000 евро. Сделката не е била финализирана, когато Христанов встъпва в длъжност. Гайтански, известен като "Вълка", отрича нарушения по други обвинения, по които е задържан.

"За тези пари човек трудно би купил дори посредствен апартамент в центъра на София", коментира Христанов. Той лично посещава имота и публикува видео от огледа.

"Прилича на място, където богатите ходят с компаньонки", казва той с видимо възмущение. "Скъпи мебели, огромни легла - като няколко луксозни апартамента в едно.“

Продажбата е спряна, а предложението е имотът да бъде предоставен за нуждите на образованието. Купувачът обаче претендира за обезщетение от 1 милион евро.

Държава в преход

Румен Радев, който напусна президентския пост, за да участва в изборите, спечели близо 45% от гласовете.

Победата му доведе до оставката на изпълняващия длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, обвиняван от години, че защитава влиятелни политически фигури. Новият парламент разполага с мнозинство за ключови съдебни реформи, включително избор на нов главен прокурор - дълго отлагана стъпка, настоявана и от ЕС.

Макар Брюксел да приветства резултатите, анализаторите остават предпазливи. Според тях партията на Радев обединява разнородни групи, а борбата с корупцията е по-скоро общ знаменател, отколкото стабилна политика.

"Това е удобна обединяваща тема", казва Мария Симеонова, "но реалните реформи изискват политическа воля и готовност за конфронтация.“

Някои експерти смятат, че ще има показни действия, но не и дълбока промяна. "Възможно е моделът просто да се трансформира, а не да изчезне“, отбелязва Емилия Занкина.

Министър без политическо бъдеще - засега

Христанов създава антикорупционното движение "Единение" през 2023 г., което по-късно участва в изборите, но не успява да премине парламентарния праг. Самият той не се кандидатира, за да запази дистанция от партиите.

На въпроса дали има доверие на новото управление, той отговаря предпазливо:

"Всяко правителство трябва да получи своите първи 100 дни."

А след това?

"Ако работят добре - ще ги подкрепим. Ако не - ще им се противопоставим".