|Евакуираха 40 души от дом за възрастни в Славянци, огънят може да обхване голям завод
По данни на пресцентъра на община Сунгурларе към момента няма опасност за жителите на селото, но ситуацията остава динамична.
Кметът на общината инж. Димитър Гавазов е свикал кризисния щаб. Решенията се взимат спрямо динамиката, обстановката и посоката на вятъра. Към момента има опасност огънят да охване завода "Винекс Славянци" да бъде обхванат от стихията.
Повикан е хеликоптер, който да се включи в борбата.
На терен към момента работят близо десет екипа на пожарната, горски служители и доброволци.
