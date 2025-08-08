Детска игра с пиратки е подпалила Шуменското плато

© Детска игра с пиратки подпали гората в района на Фатмеджика на шуменското плато, съобщиха във Фейсбук страницата от ПП "Шуменско плато". Очевидците, които са подали сигнал за пожара, разказаха как децата хвърлили пиратките и избягали.



Ето какво пишат още:



В момента огънят е овладян, но гасенето беше изключително трудно заради пресечения терен и сухите борове в района. Включиха се огнеборци от Шумен, Нови пазар, Велики Преслав, служители от всички горски структури, ДПП “Шуменско плато", доброволци и др.



Пожарът застраши електропреносната мрежа, тъй като се разрази около електрически стълбове и електроподаването в близкия квартал беше спряно.



Благодарение на бързата реакция на пожарникарите, полицията и институциите не се стигна до по-сериозни инциденти. Щетите тепърва ще се изясняват, но изводът е един - безотговорността е най-опасната искра!



Скъпи родители, обяснете на децата си, че не всяка игра е безопасна!