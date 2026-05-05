Приоритет на правителството е да задейства приемането на двете правосъдни реформи, за да се отпушат парите по ПВУ - срокът е 30 юни. Ако не ги получим - разходите ще бъдат направени, но няма да получим приходите от Европейската комисия. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев след консултациите при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

Партията настоява за бързо възстановяване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и да се реализира реформата в БЕХ, както е заложено по ПВУ.

"Няма да подкрепим предложеното от "Прогресивна България" правителство - гражданите ни отредиха ролята на опозиция", категоричен бе той.

Василев отново настоя да започне "разграждането на модела Борисов-Пеевски".

Той настоя за мораториум за назначаване от Висшия съдебен съвет на шефове на съдилища, както и да се обясни на закрито заседание каква е опасността за лидера на ГЕРБ и лидера на ДПС, заради която двамата се нуждаят от охрана.

"Всички видяхме какво се случи вчера на Персийския залив - настояваме за антикризисен пакет. С мисъл и системен подход страната може да се вмести в 3% дефицит и хората да не обеднеят", каза той.

От своя страна Николай Денков също настоя за антикорупционна реформа.

"Така бързо ще се разплетат мрежите в съдебната система. Време е и тази част да бъде свършена", категоричен бе той.